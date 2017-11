Jugoslavija je mrtva, pa vendar živi

Prejšnji konec tedna je v Beogradu potekala vrsta okroglih miz, vodenih razprav strokovnjakov in politikov o več temah. Najuglednejši udeleženci so sodelovali na okroglih mizah o svetu na pragu nove multipolarnosti in nezakonitem priseljevanju, a o njihovih razpravah ne elektronski, ne tiskani mediji, ne spletni portali niso poročali prav ničesar. V nasprotju s tem so o razpravah na okroglih mizah »Jugoslavija – zamujena priložnost ali iluzija?«, »Od Krfske deklaracije in skupne države do 'jugosfere'« in »Religije na Balkanu – točke povezovanja ali razdora?« poročali obširno, komentarjev na spletnih straneh posameznih medijev pa je bilo zelo veliko, posebej o stališčih, ki sta jih predstavila nekdanja znana politika Jugoslav (nomen est omen?) Kostić in Azem Vlasi. Ker pri podobnih dogodkih – razpravah o preteklosti – običajno ni v navadi, da bi se jim posvečala tolikšna pozornost, sem se vprašal, zakaj je bilo tu drugače.