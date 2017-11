Gospod od zgoraj, ki vse vidi in vse ve, je takoj drugi dan po volitvah poslal kazen, ker so njegovi verniki glasovali za komunista, in nam namenil hudo snežno neurje. Od pojava rdečih se je Cerkev jasno izrazila, da jih ne mara, ker trdijo, da Boga ni; gospodom v rdečem škrlatu in zlatu bi se namreč z uveljavitvijo te trditve, da Boga ni, moralo vse podreti, saj bi izgubili vse, kar so v stoletjih nagrabili. Zdaj pa tole, da njihova glavna gospa na slovenski zemlji celo voli rdečega, dolgo celo enega njihovih glavnih. To bo tudi Gospod težko požrl – čeprav se nam obeta celo velika koalicija SD in krščanarjev, saj je tudi predsednik SD navdušen nad sodelovanjem prej vedno zakletih nasprotnikov.

Bojim se, da se bo mečkava predsednikova politika nadaljevala, objemal se bo še naprej s sosednjo predsednico – sicer neuspešno, kot do zdaj, ko je to že počel – sosedje pa nam bodo v zahvalo naše morje zasadili s školjčišči, kar uspešno že delajo. In tisti, ki so predsednika volili, bodo ponosni na svojo državo in bodo dobili potrjeno misel velikega pisatelja, da smo Slovenci kot narod hlapcev za delo rojeni, vodenje države pa nam na žalost ne gre dobro od rok.

Anton Potočnik, Dobrova