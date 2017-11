Na občini so letos razpisali devet lokacij, na katerih lahko prodajalci v lesenih zelenih hiškah prodajajo pečeni kostanj. Največ zanimanja je bilo za utice, ki stojijo v mestnem središču in ki so tudi najdražje, za pet lokacij v ožjem mestnem središču so na ljubljanski mestni občini prejeli enajst ponudb, medtem ko so morali razpis za lokacije ob Slovenski, Celovški, Zaloški in Dunajski cesti ponoviti. Na osmih lokacijah, na Prešernovem trgu, Cankarjevem nabrežju, Bregu, Kongresnem trgu, Miklošičevi cesti, za postajališčem Ajdovščina pri Slovenski cesti, nasproti tržnice Moste in pri Hali Tivoli, so hiške oddali, tudi v drugem poskusu pa ni bilo zanimanja za prostor pri Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti, zato tam kostanja ne pečejo.

Hiške za peko in prodajo kostanja bodo v skladu z razpisom v mestu lahko postavljene do 31. januarja. Prodajalci imajo tako slabe štiri mesece časa, da si povrnejo najemnino, ki je za nekatere hiške bolj, za druge manj visoka. Za prodajo kostanja v hiški ob trafiki, kjer se Prešernov trg stika s Petkovškovim nabrežjem, je moral najemnik plačati največ – 13.000 evrov. Mala merica kostanja v prestolnici stane 2,5 evra, medtem ko je cena za nekoliko večjo merico 3,5 evra, kar pomeni, da mora prodajalec v slabih štirih mesecih prodati nekaj več kot 3714 velikih meric oziroma vsaj 32 velikih meric na dan, da zasluži za najemnino.

»Pečemo italijanski kostanj,« je povedal eden od prodajalcev in pojasnil, da lahko le z rednim dobaviteljem vso sezono zagotavljajo enako kakovost sadežev. Račun se izide, je dodal, ker peka kostanja ostaja družinsko delo. »Če bi koga zaposlili, da nam pomaga, pa ne vem, če bi se izšlo,« je povedal prodajalec in dodal, da bi jim pomagalo, če bi lahko utice postavili že pred 9. oktobrom. Največ strank si merico kostanja namreč privošči prav v oktobru, novembra je zaradi praznikov in slabšega vremena manj zanimanja, v promet pa gre pečen kostanj spet med decembrskimi prazniki. Privoščijo si ga tako Ljubljančani, za katere je jesenski sprehod z merico kostanja že kar tradicija, kot tuji turisti.

Ob najemnini in delu – kostanj je treba namreč pred peko še prebrati, izločiti slabe sadeže in vsakega zarezati, da se lepše in lažje lupi – imajo prodajalci kostanja med drugim stroške še z nakupom sadežev. Kilogram tega priljubljenega jesenskega sadeža je v minulih dneh v trgovinah dosegel ceno okoli pet evrov, a prodajalci ga najbrž dobijo ugodneje.

Najemnike v Centru določil žreb

Za najem utice na Prešernovem trgu ter za utici na Cankarjevem nabrežju in Bregu – zanju občinska taksa znaša 5000 evrov – so letos na občini prejeli po tri ponudbe za vsako lokacijo. »Ker so vsi ponudniki dosegli enako število točk, je bilo izvedeno javno žrebanje,« so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Občinska taksa za najem utic v parku pred sodiščem na Miklošičevi cesti in za avtobusnim postajališčem Ajdovščina ob Slovenski cesti stane 2000 evrov, medtem ko sta s 600 evri občinske takse najugodnejši lokaciji nasproti tržnice Moste in ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli. Razpon, koliko morajo prodajalci kostanja odšteti za štirimesečno peko na mestnih ulicah, je torej precejšen – od 600 do 13.000 evrov. Kot so ob tem pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je občinska taksa za postavitev utic za peko kostanja določena v občinskem odloku o posebni rabi javnih površin in je po lokacijah različna. »V ožjem mestnem središču je višja zaradi bolj obiskanih lokacij in pričakovane večje prodaje kostanja,« so zapisali na občini.

Do sprejetja tega odloka v letu 2015 so na občini ceno za najem utic za peko kostanja sicer določali na podlagi sistema »kdo da več«, tako da je hišico v najem na koncu dobil najemnik, ki je ponudil najvišjo ceno za posamezno lokacijo. Pred sprejetjem novega odloka je tako pred dvema letoma denimo prodajalec kostanja za utico na Prešernovem trgu ponudil 13.700 evrov, utica na Bregu je dosegla vrednost 5100 evrov, utica na Zaloški cesti pa 800 evrov. Na podlagi teh doseženih cen so na občini potem oblikovali zdajšnjo višino občinske takse za posamezne lokacije za prodajo pečenega kostanja.