Na Kliničnem inštitutu za radiologijo UKC Ljubljana so dobili nov, sodoben CT-aparat, ki omogoča tako najzahtevnejše preiskave vsega telesa tudi pri najtežje poškodovanih kot kardiološke diagnostične preiskave pri otrocih, ki so jih do zdaj lahko izvajali le v omejenem obsegu. UKC Ljubljana je za aparat in potrebna gradbena dela odštel dva milijona evrov.

»Na Kliničnem inštitutu za radiologijo imamo tri CT-aparate, letos poleti je dokončno odpovedal 14 let star aparat. Ob podpori vodstva UKC Ljubljana ter nabavne in pravne službe smo prek javnega razpisa kupili CT-aparat vrhunskih zmogljivosti (siemens somatom force). Namestili smo ga v najkrajšem možnem času. Pri tem so pomembno vlogo odigrali vsi sodelavci Kliničnega inštituta za radiologijo, ki so bili vključeni v projekt,« je povedal doc. dr. Dimitrij Kuhelj, predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo. Aparat je najhitrejši na trgu in omogoča pregledovanje vsega telesa z nižjo sevalno obremenitvijo kot do zdaj, prav tako pa omogoča uporabo manjše količine kontrastnega sredstva, kar je varnejše ter racionalnejše pri diagnostiki pacientov. Omogoča morfološko in funkcionalno oceno struktur.

Ena od prednosti novega CT-aparata je pregled velikega področja v telesu v zelo kratkem času – na primer preiskava prsnega koša in trebuha v manj kot eni sekundi. To omogoča slikanje brez zadržanega diha in ga zato lahko opravijo tudi pri hudo prizadetih bolnikih. Najpomembneje pa je, da anestezija pri otrocih ne bo več vedno potrebna, je prednosti aparata opisal mag. Pavel Berden, specialist kardiotorakalne radiologije.

Nižji odmerek sevanja dosežejo s posebnimi filtri in načinom rekonstrukcije slike. To omogoča večjo uporabnost preiskav pri otrocih in mladih ter možnost ponavljanja preiskav pri sledenju nekaterih bolezni. Pomembno nižje sevanje je možno tudi pri 4D-preiskavah, torej preiskavah funkcije – prikaz prekrvljenosti tumorjev omogoča zgodnejšo in natančnejšo diagnostiko ter spremljanje zdravljenja, kar doslej zaradi zelo visokih odmerkov sevanja ni bilo izvedljivo.

Nova naprava ima zelo dobro časovno ločljivost. Skupaj z visoko hitrostjo slikanja prikaže koronarne arterije z bistveno manj motnjami kot doslej. Omogoča preiskave srca tudi pri otrocih v prostem dihanju. Omogoča slikanje z nižjo napetostjo ob ohranjeni kakovosti slike in s tem izvedbo preiskave z bistveno manjšo količino kontrastnega sredstva. To je zlasti pomembno pri starejših ali bolnikih s sladkorno boleznijo, pri katerih je ledvična funkcija oslabljena. Takih bolnikov pa je četrtina. Kontrastno sredstvo lahko funkcijo ledvic poslabša, zato ga želijo pri takih bolnikih uporabiti čim manj.