Craig Hamilton - Parker je jasnovidec, ki trdi, da je napovedal vzpon Trumpa in brexit. Prihodnost vidi tako, da mu novice sporočajo mrtvi, nam navadnim ljudem pa jih sporoča v obliki posnetkov na youtubu in bloga.

Tako kot vedno je pred koncem leta objavil svojo napoved za prihodnje leto. V njej je zapisano, da se bo na neki angleški avtocesti zgodil teroristični napad, da bo v Severni Koreji izbruhnila revolucija, ki bo odstavila Kim Jong Una – ta naj bi pobegnil na Kitajsko. Zlovešče napovedi ima tudi za Evropo: z droni s kemičnim orožjem naj bi napadli evropsko prestolnico. Prepričan je tudi, da se bo izkazalo, da je bitcoin prevara, s katero se financira teroristična aktivnost. Prihodnje leto bo slabo tudi za gospodarstvo, saj naj bi po njegovih napovedih proti koncu leta evro strmo padel, najhujša kriza pa bo prizadela Italijo. »Leto 2018 bo leto političnih nemirov in naravnih katastrof zaradi dramatičnega in nepredvidljivega vremena,« je zapisal na blogu. Doživeli naj bi potrese, poplave in divje vulkanske izbruhe, kar naj bi bilo posledica aktivnosti na Soncu. Med vulkani, ki naj bi izbruhnili, omenja Vezuv, zaradi česar bodo evakuirali Neapelj, potres bo popolnoma uničil Novo Zelandijo, tla pa naj bi se tresla tudi v predelih sveta, ki sicer niso potresni. Najhujše poplave bodo v Indiji in na Kitajskem, požari pa bodo pustošili po Avstraliji. Toda v vseh teh katastrofah je zaznal tudi nekaj dobrega: »Konflikti in težave bodo združili ljudi, ki bodo pokazali željo po iskanju pravega cilja človeštva. Zgodila se bo velika duhovna rast in začetek zlate dobe.«

Seveda se vsak jasnovidec kdaj pa kdaj zmoti. Britanski Nostradamus vsako leto tudi oceni svoje napovedi za preteklo leto. Letos je priznal, da se je na srečo zmotil v napovedi napada s kemičnim orožjem na šolo in ugrabitev v Vatikanu ter da niso našli Shakespearovih posmrtnih ostankov, so pa našli gigantskega lignja, tako kot je napovedal. Čeprav ga mediji radi opisujejo kot človeka, ki je napovedal predsednikovanje Donalda Trumpa, pa je leta 2015 napovedal, da bo zmagal Jeb Bush, ki pa naj bi zbolel in odstopil. Šele ko je republikansko nominacijo dobil Trump, je jasnovidec zatrdil, da bo novi predsednik.