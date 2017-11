Za Ljubhospic, v katerem multidisciplinarni tim 24 ur na dan umirajočim in njihovim svojcem zagotavlja celostno strokovno in sočutno oskrbo, je donacija izjemnega pomena, saj ga ministrstvo za zdravje še vedno ni umestilo v načrt paliativne oskrbe. To pomeni, da zavod ni upravičen do javnih sredstev, vendar vseeno vztrajajo pri tem, da je oskrba za vse brezplačna, saj gre za vprašanje temeljnih človekovih pravic. Levji delež financiranja vse od ustanovitve zavoda zagotavlja Lekarna Ljubljana, ne bi pa šlo brez donacij drugih podjetij in posameznikov, zato so včeraj v znamenje hvaležnosti VO-KA posvetili eno od dvanajstih sob. Ob tej priložnosti je svoj koncert daroval Adi Smolar in podprl prizadevanje ekipe Ljubhospica za detabuiziranje gibanja hospic.