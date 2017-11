Podjetje Mlinotest se je odločilo obuditi Mercatorjevo franšizno trgovino na Bizoviški cesti po tem, ko je morala pred časom zapreti vrata zaradi finančnih težav Kmetijsko-gozdarske zadruge Krpan. »Vsak kraj potrebuje trgovino,« so prepričani v Mlinotestu, ki ima razvejeno mrežo trgovin v skoraj 60 manjših krajih po Sloveniji, kjer so njihove trgovine večinoma edina možnost vsakodnevne preskrbe z najpomembnejšimi prehranskimi in drugimi izdelki za gospodinjstvo. V podjetju, znanem po testeninah, kruhu, moki in slaščicah, obljubljajo izboljšano ponudba sadja in zelenjave, uvedli pa naj bi tudi dopeko, tako da bodo na njihovih policah sveže pečeni rogljički in kruh, seveda pa tudi pekovsko pecivo Mlinotestove proizvodnje.