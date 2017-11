Vse omenjene neuspehe je moštvo s Floride zabeležilo proti moštvom, ki imajo pozitivno razmerje med zmagami in porazi, medtem ko je vseh šest dosedanjih zmag doseglo proti tistim, ki so manj kot 50-odstotno uspešna. »Tokrat so nas na koncu uspeh stale tudi nekatere slabe odločitve sodnikov. A tako bo vedno. Vedno se bomo pritoževali, dokler si zmage enostavne ne bomo zaslužili. Do zdaj si nismo zaslužili še ničesar. Tisto, na kar lahko vplivamo, so naše odločitve na parketu in večje osredotočenost,« je bil po porazu jezen trener Erik Spoelstra.

Košarkarji Miamija so na obračunu znova pokazali obdobja, ko so igrali briljantno, pa tudi tista, ko jim ni šlo nič od rok. »Jezni smo, zares jezni,« je po porazu zmajeval z glavo prvi center Miamija Hassan Whiteside. »Borili smo se, trudili in si osem minut pred koncem prigarali prednost osmih točk. Nato pa smo se izključili. Popraviti moramo nihanja v igri, izgubljati manj žog in dvigniti obrambo.« Prvi strelec gostiteljev je bil znova Goran Dragić, ki je obračun sklenil pri 21 točkah, štirih skokih in dveh asistencah. Slovenski košarkar po prvih 14 tekmah na tekmo povprečno beleži 19,8 točke, 4,8 asistence in 4,2 skoka, kar je njegov najboljši uvod v sezono NBA v karieri. Na uspešnosti njegovega moštva, ki je bilo v drugi polovici lanske sezone med najuspešnejšimi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se to za zdaj ne pozna. A Spoelstra je prepričan, da lahko v kratkem obrnejo potek sezone. »V isti tekmi imamo obdobja, ko igramo odlično košarko, in obdobja, ko smo katastrofalni. Poskušamo zgraditi psihično stabilnost, da bi slaba obdobja zmanjšali ali odpravili. Menim, da smo na dobro poti in da bomo kmalu prikazovali drugačne predstave.«