Mineva natanko pol leta, odkar je 60-letni Jože Pirh iz Novega mesta po tem, ko je streljal na svojo nekdanjo partnerko, izginil neznano kam. Zgolj srečnemu naključju se najbrž lahko zahvali 30-letna Jerica Vaupič, ki si je v Dobah pri Kostanjevici na Krki z novim partnerjem ustvarila miren dom, da ni prišlo do tragedije.

Bilo je 8. maja okoli pete ure zjutraj, ko se je ravno odpravljala v službo. Izstopila je iz hiše in se napotila po zunanjih stopnicah, naenkrat pa se je pred njo pojavil Pirh. Ustrašila se ga je in zakričala ter stekla nazaj proti vratom. Ko jih je njen sedanji partner odprl, je Pirh sprožil, a na veliko srečo je pištola zatajila. V tistem se je Jerica že umaknila v hišo in zaklenila vrata, ko je spet ustrelil. Takrat je zares počilo, krogla je prebila steklo na vratih, a na srečo ni zadela Jerice, ki je stala za vrati.

Življenje, polno nasilja

Jerica Vaupič je po petnajstih letih skupnega življenja pred dvema letom zapustila Jožeta, ki je bil do nje pogosto nasilen, k čemur je svoje pridal tudi alkohol. S štirimi otroki, starimi od 5 do 14 let, se je najprej umaknila v krizni center, nato pa si pri babici uredila domovanje. Kot je pred časom povedala za Dolenjski list, ji je Jože večkrat grozil, da jo bo ubil. Marca letos naj bi od nje zahteval, da proda hišo, ki sta jo sicer gradila skupaj, a je pisana nanjo. Bila mu je pripravljena prepustiti vso kupnino, samo da bi imela mir. Toda ker hiša še ni bila legalizirana, je ni mogla prodati. »Ni mi za denar. Hočem samo mir, zase in za svoje otroke. Strah me bo, dokler ga ne najdejo. Prišel me je ubit, in ker mu to ni uspelo, najbrž čaka na novo priložnost,« je povedala nekaj dni po dogodku.

Pirh se je s kraja dogodka s sivim renault scenicom odpeljal in izginil v neznano. Policisti so takoj začeli iskalno akcijo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Julija so v gozdu pri kraju Vrbje tik ob meji s Hrvaško našli njegov avtomobil in v naslednjih dneh prečesali širšo okolico, v iskanje so se vključili tudi vodniki službenih in reševalnih psov ter hrvaški varnostni organi, a brez uspeha.

Kot nam je povedala Alenka Drenik, na Policijski upravi Novo mesto zadolžena za stike z javnostmi, aktivnosti za izsleditev potekajo ves čas. »Iskalne akcije so potekale predvsem na območju Dolenjske in Posavja. Policisti in kriminalisti so ga iskali na vseh lokacijah, kjer bi se na podlagi zbranih obvestil lahko bil, na širšem območju stalnega bivališča, na območju, kjer je sicer bival neprijavljen, ter na vseh tistih območjih, za katera so prejeli kakršne koli namige.«