Po navedbah Erjavca je bilo na današnji seji vlade izpostavljenih veliko pravnih vidikov, kako bi se lahko lotili tega primera.

Pogovarjali so se zlasti o možnosti ugotavljanja obstoja interesa države, da Šamieh ostane v državi in dobi dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z 51. členom zakona o tujcih. Ta določa izjeme, zlasti ko gre za osebe, ki so uspešne na znanstvenem, kulturnem in športnem področju, v konkretnem primeru pa teh elementov vlada ni zaznala, je po dolgi razpravi vlade povedal Erjavec. Možnost odločanja po tem členu je namreč v minulih dneh napovedal premier Miro Cerar.

Zadeva tako ostaja v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, ki je sicer izdalo odločbo o deportaciji Šamieha.