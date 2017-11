»Končno prihajamo do sistema, v katerem bodo imeli vsi investitorji enake pogoje,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Za namen spodbujanja investicij je v naslednjih dveh letih predvidenih nekaj več kot 24 milijonov evrov. Poleg izenačitve vseh vlagateljev je med ključnimi točkami izpostavil še opredelitev strateške naložbe in podporo trajnostno naravnanim investicijam.

Enaki ukrepi za domače in tuje vlagatelje Predlog zakona predvideva uvedbo istih ukrepov spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje vlagatelje. Trenutno ima Slovenija namreč zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij, ki med drugim določa ukrepe le za spodbujanje tujih investicij, kar postavlja domače investitorje v neenakovreden položaj v primerjavi s tujimi. Predlog novega zakona določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud, kot so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere. Samoupravna lokalna skupnost lahko na podlagi neposredne pogodbe o nakupu nepremičnin proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Opredelitev strateških investicij Predlog zakona opredeljuje tudi strateško investicijo, in sicer bo to v predelovalni in storitveni dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest. Investicije v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa bodo strateške, če bodo vredne vsaj 20 milijonov evrov in bodo ustvarile vsaj 200 delovnih mest. Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna skupina, ki jo bo vodil predstavnik gospodarskega ministrstva, v njej pa bo tudi predstavnik ministrstva za okolje in prostor. To je po ministrovem mnenju ena glavnih prednosti tega zakona: da bodo lahko strateške investicije na ministrstvu koordinirano vodili ter da bodo tri ključne dokumente - okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje in gradbeno dovoljenje - pridobili čim hitreje.

Podpora trajnostno naravnanim investicijam Spodbuda bo lahko znašala do 25 odstotkov investicijske vrednosti. Pri merilih, po katerih bodo investicije ocenjevali, je Počivalšek izpostavil trajnostno naravnanost. »Želimo, da bi se investicije vklapljale v naravno in družbeno okolje. In tiste, ki bodo imele to trajnostno noto, bodo imele v tem sistemu dodatno težo.« »Verjamem, da bo investicijsko in poslovno okolje za gospodarstvo, in znotraj tega za turizem, postalo bolj prijazno ter bo generiralo nove investicije in več prometa v turizmu,« je dejal.