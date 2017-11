V sklopu kongresa, ki se ga je udeležilo več kot 400 predstavnikov 83 držav, so izpeljali tudi generalno skupščino organizacije. Osrednja tema, ki so jo obravnavali na zasedanju, je bila »Dejavni svet do leta 2030 - iskanje novih perspektiv«. S predavanjem z naslovom Ustvarjanje dobrih pogojev za razvoj športa za vse v Sloveniji je na kongresu sodeloval tudi Sodržnik.

Mnogi gosti iz sveta mednarodnega športa in drugih družbenih organizacij so v plenarnem delu kongresa podprli prizadevanja Tafise in predstavili svojo vizijo razvoja športa za vse v prihodnosti. Med drugimi tudi Sam Ramsamy, predsednik komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja za šport in dejavno družbo, Ban Ki-moon, nekdanji generalni sekretar Združenih narodov in Uri Schaefer, predsednik mednarodnega sveta za športno znanost in telesno vzgojo (ICSSPE).

Na generalni skupščini Tafise je Slovenija predstavila kandidaturo za organizacijo 27. svetovnega kongresa leta 2021 v Ljubljani. Za organizacijo se je potegovala skupaj s turškim Istanbulom. Po tajnem glasovanju so člani skupščine izbrali Ljubljano, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.