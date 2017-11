Organizacija za človekove pravice je poročilo sestavila na podlagi pogovorov z žrtvami posilstev, humanitarnimi organizacijami in bangladeškimi zdravstvenimi oblastmi, v njem pa predstavi podrobnosti množičnih skupinskih posilstev pripadnic manjšine Rohingya.

»Posilstvo je izrazita in grozljiva značilnost kampanje etničnega čiščenja manjšine Rohingya s strani mjanmarske vojske,« je zapisala avtorica poročila Skye Wheeler. Barbarska nasilna dejanja vojske so po njenih besedah nešteto deklet in žensk »brutalno poškodovala in zaznamovala«.

Od 29 posiljenih žensk, s katerimi so se pogovarjali, so bile vse razen ene žrtve skupinskega posilstva. V osmih primerih naj bi posilstvo zagrešilo pet ali več vojakov, ugotovitve povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ženske so HRW opisovale tudi, kako so bile priče umorom svojih otrok, soprogov ali staršev. Številne navajajo mučno pot do Bangladeša, ki so jo morale prehoditi s poškodbami zaradi posilstev.