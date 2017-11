Novela zakona za tri leta podaljšuje rok za dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, zadnja, Mokrice, mora biti zgrajena najkasneje do leta 2022, uporabno dovoljenje pa je treba pridobiti do konca leta 2023.

Kot je v sredo ob obravnavi sprememb zakona v DZ pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak, novela opredeljuje način pridobivanja sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nadaljnje obdobje, ki se nanaša izključno na pogoj, da v nobenem proračunskem letu dodeljena sredstva ne presegajo 50 odstotkov prilivov prodaje emisijskih pravic v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU, ki pripadajo v skladu z določbami direktive proračunu Slovenije, morebitna manjkajoča sredstva pa se zagotavljajo iz vodnega sklada.

Novela prinaša tudi rešitve v zvezi z ustreznim zavarovanjem akumulacijskih bazenov po njihovem prevzemu s strani koncesionarja. Po prevzemu so akumulacijski bazeni v dejanskem upravljanju koncesionarja in so predvsem uporabni za energetske namene, zato se koncesionarja zavezuje k zavarovanju tveganj s prvovrstno zavarovalnico. S takšno ureditvijo se sledi tudi mnenju računskega sodišča, je pojasnila Stebernakova.