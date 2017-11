Prebivalci Kolezije so razočarani nad osnutkom sprememb občinskega prostorskega načrta, za katerega so upali, da bo zajezil gradnjo vila blokov v njihovi soseski. V primerjavi z Rožno dolino se na ljubljanski občini za območje Kolezije res niso odločili omejiti višine venca stavb na deset metrov, a so vseeno zmanjšali dovoljeno pozidanost parcele in povečali delež odprtih bivalnih površin. To bo nekoliko omejilo gradnjo predimenzioniranih vila blokov, ne bo je pa onemogočilo. Skupina prebivalcev zato že pripravlja vrsto pripomb k osnutku sprememb občinskega prostorskega načrt