Tekma v Romuniji je bila tudi prvo gostovanje Gorenja v letošnji ligi prvakov, ki se je končalo s tesno zmago: najboljša strelca za slovensko ekipo sta bila Matjaž Brumen (8 golov) in Niko Medved (5), v igri je blestel mladi Rok Ovniček, v vratih pa Klemen Ferlin (12 obramb). Odločitev o zmagovalcu je padla šele v končnici, ko je pol minute pred koncem kapetan Medved izkoristil sedemmetrovko – priigral jo je Ovniček – za vodstvo s 27:25, ekipa trenerja Eliodorja Voice je zadela pet sekund pred znakom sirene, a ji je za remi zmanjkalo časa in možnosti.

Dinamo, ki je po sedmih krogih zadnji v skupini C z eno zmago (doma proti Kadettnu z 29:28) in šestimi porazi, v Šaleški dolini danes načrtuje maščevanje za poraz v Bukarešti. Čeprav je ekipa z vzdevkom Rdeči psi že izgubila vse možnosti za osvojitev enega izmed prvih dveh mest, ki peljeta v dodatne boje za uvrstitev v osmino finala, bi utegnila biti nevarna tudi v Rdeči dvorani. Še posebno, če bodo gostitelji prikazali tako slabo igro kot v soboto, ko so proti Ademarju Leonu v Španiji izgubili s 24:28. Glede na vrstni red v skupini C pred zadnjimi tremi krogi (Skjern 10 točk, Gorenje, Ademar Leon in Elverum po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2) je zmaga za Gorenje nujnost in obveznost, če želi ohraniti realne sanje in upanje o vsaj drugem mestu v skupini.

Velenjčani so proti Ademarju prikazali svojo najslabšo predstavo v letošnji ligi prvakov, le teden dni prej doma proti norveškemu Elverumu (zmaga s 30:21) pa najboljšo. »Proti Ademarju smo bili slabi tako v obrambi kot napadu, v nobenem elementu igre nismo bili dobri, igralci pa so delali osnovnošolske napake. S takšno igro seveda ni mogoče pričakovati pozitivnega razpleta,« je dejal Gorenjev trener Željko Babić, ki se zaveda zahtevnosti današnje naloge, vendar verjame v drugačen obraz svoje ekipe: »Tekmo proti Dinamu enostavno moramo dobiti, čeprav bo to vse prej kot lahko. Glavni orožji Dinama sta zelo čvrsta obramba z dobrim vratarjem, v napadu pa odlični strelci izza devetmetrske črte. V obrambi bomo morali zato igrati zelo agresivno, v napadu pa pametno nadzorovati našo igro.«

Kljub drugemu zaporednemu mednarodnemu porazu (pred Ademarjem jih je v ligi Seha premagal Zagreb s 25:23) optimizem v Gorenjevem taboru vzbuja tudi vrnitev reprezentanta Jana Grebenca po poškodbi gležnja. Pred dvobojem z Dinamom, ki ima kar devet tujcev iz petih držav (štiri Irance, dva Srba, po enega Rusa, Belorusa in Francoza), je optimist tudi Gorenjev igralec, 27-letni Robert Markotić, ki si je pred prihodom v Slovenijo rokometni kruh že trikrat služil v tujini (Meškov Brest v Belorusiji, Arendal na Norveškem, Maccabi Le Zion v Izraelu): »Tako kot vedno v Rdeči dvorani tudi tokrat pričakujem zmago. Dinamo ima v zadnjem obdobju sicer nekoliko slabše rezultate, vendar nas to ne sme zavesti. Če bomo prikazali dobro igro v obrambi in napadu, ne vidim razlogov, da ne bi zmagali.«