Bolniki, poškodovanci in njihovi svojci lahko na spletni strani UKC Ljubljana – pod zavihkom urgenca in nato na podstrani urgentni kirurški blok – preverijo, kakšna je gneča. Vrstni red obravnave določajo glede na stopnjo nujnosti in čas čakanja, prednost imajo seveda življenjsko ogroženi pacienti. Število čakajočih na urgenci je nepredvidljivo, ampak navadno je najkrajši čakalni čas med tednom dopoldne med 8. in 12. uro, največ obravnav pa imajo proti koncu dneva. »Bolj pozno, bolj grozno,« velja za urgenco, kamor se sicer ljudje odpravijo, kadar je nujno. Vendar ob lažjih poškodbah, kot je zvin gležnja, se lahko izognejo daljšemu čakanju tako, da na spletu preverijo, koliko poškodovancev že čaka na obravnavo. Če je čakajočih manj kot osem bolnikov, to pomeni od dve do tri ure čakanja, če je bolnikov več kot štirinajst, je pričakovana čakalna doba daljša od štirih ur. Pravijo, da je povprečni čas obravnave tri ure.