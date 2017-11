Za hiške na že tradicionalnih lokacijah prazničnega decembrskega sejma so v javnem zavodu Turizem Ljubljana z javnim razpisom že našli najemnike. Tudi letos je povpraševanje preseglo ponudbo: eno od 31 sejemskih hišk na Bregu si je želelo najeti 36 ponudnikov unikatnih izdelkov in prazničnih darilc, medtem ko se je za najem ene od 17 manjših in večjih gostinskih hišk potegovalo skoraj 60 gostincev.

Zdaj so se na občini odločili, da praznični utrip v dneh veselega decembra okrepijo tudi med Čevljarskim mostom in Zoisovo cesto. Zavod je že objavil razpis, s katerim zbirajo vloge za najem največ treh (ene manjše in največ dveh večjih) gostinskih hišic, ki bodo stale na Gallusovem nabrežju.

Hiške bodo, tako kot preostale gostinske hiške v mestnem središču, odprte od 1. decembra do 7. januarja, za najem bodo morali gostinci v manjši gostinski hiški odšteti 3000, najemniki večje gostinske hiške pa 10.000 evrov. Tudi ti najemniki bodo morali v skladu z razpisnimi pogoji gostom ponuditi vsaj eno jed iz kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane, hrane in pijače ne bodo smeli streči v plastični embalaži, kuhanega vina in druge ponudbe pa prav tako ne bodo smeli prodajati s posebnimi akcijami na spletu. žir