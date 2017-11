Jaka Ulčnik s Kozjanskega, ki je bil pred desetimi leti že obsojen za umor brata Jožeta Ulčnika ter za poskus umora bratovega dekleta Nine Lojen v Bistrici ob Sotli, za kar prestaja trideset let zaporne kazni na Dobu, se na celjskem okrožnem sodišču zagovarja še za en umor, ki ga je zakrivil leta 2005 v Bosni in Hercegovini.

Marca tega leta je namreč na območju policijske uprave Ljubuški v Bosni Ulčnik, tako piše v obtožnici, ustrelil takrat 38-letnega Milenka Penavo, očeta treh, takrat še majhnih otrok. ki ga je poznal, ker je Penava poslovno sodeloval z njegovim očetom. Oba, tako Penava kot Ulčnikov oče, sta se ukvarjala z lesom in bila lastnika žag. Penavo so ljudje opisovali kot dobrega in poštenega človeka, Ulčnik pa naj bi ga ustrelil zato, ker Penava ni želel sodelovati pri nekih kaznivih dejanjih, h katerim naj bi ga napeljeval obtoženi. In prav to naj bi bil vzrok, da se mu je Ulčnik sklenil maščevati. Usodnega dne se je odpeljal v vas Vitina, se skril v grmovje in čakal, da bo Penava zjutraj stopil skozi vhodna vrata domače hiše. Ob 5.45, ko je ta res stopil ven in se na vrhu stopnišča poslavljal od svoje žene, pa ga je pred njenimi očmi, z razdalje 48 metrov, ustrelil naravnost v glavo.

Ni se še zagovarjal

Po besedah tožilke Marinke Čakš je takoj po tem zahrbtnem dejanju puško odvrgel in se z avtom odpeljal v Slovenijo. Bosanske oblasti so dolgo tavale v temi, saj nikakor niso mogli ugotoviti motiva za tako kruto dejanje. A počasi, ob sodelovanju z našimi in tamkajšnjimi policisti in kriminalisti, so le začeli sestavljati košček za koščkom in prišli na sled Jaki Ulčniku, ki je za zdaj očitano dejanje zanikal in še ni podal svojega zagovora.

Sojenje gre zelo počasi, tudi zaradi nekooperativnosti bosanskih oblasti in prič, ki bi jih še morali zaslišati. Gre za vsaj pet prič, med katerimi sta tudi oče in brat (Franjo in Damir) umorjenega Milenka Penave. Kot je dejala sodnica celjskega okrožnega sodišča Mojca Turinek, je oče umorjenega Franjo Penava sodišče že obvestil, da ga v Slovenijo ne bo, saj da je bolan in star, in ob tem dodal, da ga doslej 12 let nihče ni nič zaslišal ali povprašal v zvezi z umorom njegovega sina. Za preostale priče bo celjsko sodišče poskušalo urediti zaslišanje iz Bosne po videokonferenci. A so težave tudi z vročanjem sodne pošte, saj se je nekaj vabil vrnilo, za nekatera pa niti ne vedo, ali so dosegla prave naslovnike. mm