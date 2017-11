Pahorjeva izvolitev me veseli

Letošnje volitve predsednika republike sem spremljal z veliko napetostjo in vročo željo, da bi vodenje države prevzel človek, ki bi nam zagotovil, da bi se med nami nehale medsebojne razprtije ter bi zavladalo medsebojno miroljubno in človekoljubno sožitje. Zato me je končni rezultat in uspeh spoštovanega gospoda Boruta Pahorja zelo razveselil. Prepričan sem, da nam bo s svojim delom in ravnanjem zagotovil vse to, kar je že do sedaj dokazal s svojim delom in delovanjem. Močno si želim, da bi mu uspelo v naslednjih petih letih uresničiti obete našega pesnika, ki nam je obetal, da se nam bodo »vremena zjasnila in milejše zvezde kot sedaj sijale«.