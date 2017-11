V nadaljevanju članka avtor povabi različne politične analitike, da povedo svoje mnenje o predsedniških volitvah. Da upravičim svoj naslov članka Atentat na Pahorja ni uspel: dr. Dimitrij Rupel naj mi ne zameri, bom povzel njegove besede v Dnevniku, in sicer »v nekaterih skrajnih krogih si je Pahor neupravičeno prislužil sloves konservativnega politika, zato so ti skrajni krogi mrzlično iskali vzvod, s katerim bi se Pahorja znebili«. Ta vzvod so našli v Kamniku in naročili zanj splošno mobilizacijo.

Prepričan sem, da kandidat za predsednika RS Marjan Šarec ni vedel, da je postal nehote vzvod skrajnežev, kot jih imenuje dr. Rupel. Res je, bila je splošna mobilizacija. Kdo je mobiliziral in kdo je mobiliziranec – to je bistveno vprašanje. Kot vemo, je to vojaški izraz. Je kdo pri tem izkoristil veterane vojne za Slovenijo, se tudi sprašujem. Kar tako počez, brez osnove, sem namreč dobival na domači e-naslov številna ostra sporočila proti Pahorju in za Šarca.

Vsi vemo, da so bila soočenja obeh kandidatov v drugem krogu naporna, vendar kulturna. Ali bomo kdaj izvedeli, kdo je mobiliziral mobilizirance, da bi preprečili ponovno izvolitev Pahorja za predsednika? Verjetno nikoli, si pa lahko mislimo; no, vsaj jaz si mislim.

Je pa odločno in učinkovito mobiliziral svojo vojsko Karl Erjavec in s svojim učinkovitim »orožjem« in podporo »svojih« upokojencev spravil aktualnega predsednika iz zagate.

Vid Drašček, Vrhnika