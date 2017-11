Najstarejša slovenska razstava Majski salon, katere zgodovina sega v leto 1909, in obenem najpomembnejša razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov je bila letos prestavljena na jesensko-zimsko obdobje. Kot pojasnjujejo na ZDSLU, so bile za to krive »objektivne težave s prostorom«, izjema pa ne bo postala pravilo – Majski salon, tokrat pod imenom Salon ZDSLU, bo, skratka, prihodnje leto ponovno tudi zares majski.

A to ni bil edini prelom s tradicijo. Prej je bil namen Majskega salona – razen izjemoma, denimo leta 1997 z razstavo Modra roka – predstavitev kakovostnejših klasičnih slikarskih in kiparskih del, ki so v primerjavi z modernejšo produkcijo vse redkeje na ogled. Na letošnji razstavi, ki sledi naslovu Podoba v mediju, medij v kontekstu, pa je v ospredju svet novomedijske in videoumetnosti.

Ne le predstaviti, temveč uprizoriti Kot poudarja idejni vodja letošnjega salona Srečo Dragan, ga je zanimalo predvsem, kako v medijsko umetnost vstopa slikar, kipar, fotograf ali grafik. »Ni namreč več dovolj, da svoja dela le predstavi, temveč jih mora uprizoriti,« je prepričan. Ključni momenti umetniškega raziskovanja se po njegovem mnenju realizirajo v natisnjenih izjavah, postavitvah artefaktov v nov, drugačen kontekst. »Ter v beleženju sledi komuniciranja oziroma dekodiranega branja in ozaveščanja, da obstaja skupno polje doživetja, tako za avtorja kot za gledalca.« Dragan pričakuje obiskovalce, ki se bodo pripravljeni aktivno udeležiti posameznih projektov. Med 97 prijavami je selektorska ekipa na razstavo uvrstila 27 del tridesetih avtorjev, za katere je značilno, da izumljajo nove načine komuniciranja, širijo programska polja delovanja v širše družbeno okolje in ustvarjajo posebne strategije za predstavljanje svojih lastnih stališč.

Od svetlobnih signalov do QR-kod Mednje sodi tako delo (pra) dih – (digi) neokrnjenostMarka Glavača, ki je v galerijski prostor prek raziskovalno-performativne prakse pripeljal del kočevskega pragozda, kot Eppur si muove illuminareZorana Srdića Janežiča, v katerem premikajoči se stebri med sabo ustvarjajo jezik s pomočjo svetlobnih signalov. Tomaž Furlan je pripravil svojevrsten videodnevnik, v katerem raziskuje vsakodnevno življenje prek koncepta resničnostnih šovov, Miran Kreš se kot klasični slikar predstavlja z zidno risbo, ki ob pogledu skozi preprosta barvna očala za videnje virtualnega prostora ustvarja navidezno globino polja brez 3D-modelacije. Artur Felicijan in Andraž Sedmak se prek dveh sopostavljenih videoinstalacij z diametralno nasprotujočima si vsebinama sprašujeta o moči medijske reprezentacije, nič manj družbeno angažiran ni Dorian Rudolf Španzel, ki nagovarja gledalca prek plakatov v slogu poparta 21. stoletja, ki skrivajo QR-kode za nadaljnje raziskovanje. Z duhovito reinterpretacijo grafike se predstavlja še Črtomir Frelih, sicer pa je na razstavi mogoče videti tudi dela Maje Smrekar, Duše Jesih in drugih ustvarjalcev, ki svojo novomedijsko prakso vse bolj prepletajo z znanostjo, elektroniko, industrijo medijev in ekologijo.