V kratkem romanu Nasad oranževcev iz leta 2013 je priznani in večkrat nagrajeni kanadski pisatelj, dramatik, igralec in režiser Larry Tremblay fascinantno združil različne teme, ki privabljajo ne zaradi aktualnosti, temveč načina, na kakršnega so izpisane. Slovenskemu bralcu prvič predstavljeni pisatelj je okvirno temo samomorilskega napada na ozadju iluzionistične ideje o pravičnem maščevanju in večnem življenju v raju kot nagradi za mučeniško smrt namesto »od zunaj« prikazal »od znotraj«. Namesto senzacionalistične medijske prevleke, ki za hip zavibrira svet, takoj za tem pa ponikne, da bi dala prostor novim senzacijam, jo prikaže v vsej neopisljivi dimenziji, neposredno, neprikrito in kljub navideznemu odmiku čustvene plati še toliko bolj čustveno. Ob tem položi zgodbo med devetletna zamenljiva dvojčka Ahmeda in Aziza ter ju obda z avreolo kajnovske zatajitve in posledično razžirajočega dualizma žrtve in krivde, zločina in kazni, videza in resnice.