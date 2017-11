Na današnjem predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču je obtoženi Robert Zorko zavrnil priznanje za povzročitev smrti iz malomarnosti, ki mu ga očita državna tožilka Polona Košnjek. Tragični dogodek izpred štirih let je namreč povzročil smrt serviserja peči za prašno sušenje Adolfa Potočnika. Ta je dobil med eksplozijo tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrl, ranjen je bil tudi direktor Zorko, nekaj gasilcev pa se je poškodovalo med gašenjem požara v poslovni coni v Hrastju pri Kranju.

Košnjekova je ob tem poudarila, da serviser ni imel »uradnih licenc za omenjeno delo«, podjetnik pa kot odgovorna oseba ni poskrbel za zadostitev vsem predpisom varstva pri delu. 48-letni Robert Zorko ni krivde priznal niti v preiskavi, danes pa je njegova stališča oziroma obrambo povzel njegov odvetnik Marko Drinovec. Izrazil je začudenje, da se je tožilstvo sploh odločilo za obtožbo, ker so v preiskavi prišla na dan dejstva, da do zdaj kot možni vzrok eksplozije ni bila omenjena posebna peč. »Peč slovenskega proizvajalca Furmana je imela konstrukcijsko napako, kar pa obtoženemu ni bilo znano, čeprav jo je celo enkrat že servisiral pri proizvajalcu. Zato seveda Robert Zorko ne more biti odgovoren za nesrečo,« trdi Drinovec in dodaja, da je bil tragično umrli serviser še kako usposobljen za opravljanje servisa na gorilniku peči. Tožilka Košnjekova je namreč poudarila, da ni imel potrebnih uradnih licenc, čeprav je bil dolgoletni serviser in podjetnik, ki se je malo pred tragično nesrečo zaposlil in ni bil več podjetnik, kar pa ne spremeni ocen o njegovem strokovnem znanju.