Direktor celjske oziroma tretje največje bolnišnice v državi Marjan Ferjanc s svojim odgovorom na očitke ni prepričal vseh članov sveta zavoda, saj jih je za njegovo razrešitev na tajnem glasovanju od devetih glasovalo kar šest. »Sklep za njegovo razrešitev je bil tako izglasovan, zdaj bo potoval še na vlado, ki mora k razrešitvi dati soglasje. Kdaj se bo to zgodilo, ni znano, saj se lahko zgodi tudi na dopisni seji. Dokler vlada ne bo dala soglasja, Ferjanc ostaja direktor, saj bolnišnica ne more biti brez vodstva. Imeli smo sicer dva predloga za vršilca dolžnosti direktorja, a nihče od dveh kandidatov za to ni dobil dovolj glasov, zato vršilca nismo imenovali,« je po seji sveta dejal predsednik Andraž Jakelj, tudi sam v odstopu, saj je kot direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož v navzkrižju interesov, zato bo tudi o njegovi razrešitvi še odločala vlada.

»Ne gre za politično razrešitev« Kot smo izvedeli neuradno, naj bi bila v igri za vršilca dolžnosti Branko Gabrovec iz vrst stranke Socialnih demokratov in Barbara Tiselj, šentjurska svetnica stranke SMC. Kot je še dejal Jakelj, ga Ferjanc v svojem zagovoru ni prepričal, saj da ne more prepričati z nečim, kar je protizakonito. »V zakonu jasno piše, da se lahko direktorja razreši krivdno, če v roku ne pripravi finančnega načrta. Svet zavoda je sicer finančni načrt letos potrdil, a ministrstvo ni dalo soglasja, ker je bil vanj vračunan petodstotni dvig cen zdravstvenih storitev, česar pa ni bilo. Zato bi morali v 45 dneh izdelati novega, a ga ni bilo,« je pojasnil razloge Jakelj. Zavrnil je tudi namige, da je šlo v tem primeru za politično razrešitev, o čemer je prepričan Ferjanc, ki bo tudi po razrešitvi ostal zaposlen v celjski bolnišnici. Ferjanc, ki ga je na seji sveta spremljal odvetnik Andrej Janežič, je že napovedal, da se bo zoper sklep o razrešitvi pritožil, saj je bila ta po njegovem nezakonita. Še enkrat je zavrnil vse očitke o nesprejetju finančnega načrta ter tudi o nepravilni prevedbi plač nemedicinskega kadra. Ponovil je, da je bilo to področje takrat v domeni dr. Branka Lobnikarja in da je bilo pri tem veliko nasprotujočih si navodil. »Zato so se tudi pojavljale nepravilnosti, a noben drug direktor zaradi tega ni bil razrešen,« je dejal.