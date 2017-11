93-letnik je bil v nekdanjem taborišču v bližini današnjega Gdanska na Poljskem med junijem 1942 in septembrom 1944, 92-letnik pa med junijem 1944 in majem 1945. Identitete obtožencev, ki sta bila v času dela mlajša od 21 let in s tem mladoletna, sodišče ni razkrilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V obtožnicah jima očitajo sodelovanje pri uboju »več sto judovskih zapornikov« med avgustom in decembrom 1994, več kot sto poljskih zapornikov junija 1944 in 77 poškodovanih sovjetskih vojnih ujetnikov v plinskih celicah. Obtožena sta tudi sokrivde za krute razmere v taborišču, zaradi česar so številni trpeli za lakoto ali zboleli in posledično umrli. »Oba sta priznala, da sta bila paznika v taborišču Stutthof, vendar sta zanikala sodelovanje pri umorih,« je še sporočilo sodišče v Münstru. Zdaj mora odločiti, ali jima bodo sodili zaradi očitanih dejanj.

V Stutthofu je bilo zaprtih okoli 110.000 ljudi, od teh jih je 65.000 umrlo. Številne so umorili, veliko pa jih je umrlo zaradi lakote, mraza ali bolezni. Taborišče so 9. maja 1945 osvobodile enote sovjetske rdeče armade.

V Nemčiji se je v zadnjih sedmih letih začelo sojenje zgolj štirim nekdanjim sodelavcem nacističnega režima. Pri tem so uporabili nova pravila, ki omogočajo sojenje vsem, ki so delovali v taboriščih, tudi če jim ni dokazana povezava z določenimi poboji, še navaja AFP. Sodnih postopkov je malo predvsem zaradi visoke starosti osumljencev oziroma obtožencev.