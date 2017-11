»Ja, priznam,« je bil na današnjem predobravnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču kratek 20-letni Simon Vogel, ki je na Sostrski cesti na obrobju Ljubljane 30. junija sredi popoldneva vzel življenje svoji približno tri leta starejši partnerici Klavdiji Čučnik. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi Vogel po umoru povedal, da je v njej videl nekakšnega računalniškega demona. Na svoje dekle naj bi se spravil z nožem in kladivom, prav kladivo pa naj bi nato silovito zalučal tudi v mater, ko je vstopila v sobo, v kateri je prišlo do tragedije. Na srečo matere, ki je morala zbežati, ni zadel, manj sreče pa je imela Klavdija. Vogel jo je usodno porezal z nožem.

Težave že od začetka najstniških let

Preden je obtoženi stopil za zagovorniški pult, je ljubljanska tožilka Nikolaja Hožič pojasnila, da v primeru priznanja krivde za Vogla zahteva 18 let zapora. Sodnica Špela Koleta je Voglovo priznanje sprejela in za prihodnji teden razpisala narok za izrek kazenske sankcije, na katerem bo sodišče 20-letniku izreklo kazen. Na željo obrambe bo zasedal sodni senat in ne le sodnica sama.

Sodišče ne more izreči višje kazni od predlaganih 18 let zapora, lahko pa zaporno kazen zniža. Obramba bo sodišče poskušala prepričati, da je žalostni zgodbi v ogromni meri botrovalo Voglovo slabo duševno stanje. Kot smo izvedeli, naj bi Simon že od začetka najstniških let trpel za osebnostno motnjo in imel večkrat tudi nasilne izpade. Že takoj po tragediji smo od sosedov izvedeli, da naj bi pred časom celo tako resno napadel starše, da je morala posredovati policija. Toda Vogel, ki je zlati maturant, zelo inteligenten mladenič in prihaja iz urejene in dobro stoječe družine, se zaradi osebnostne motnje po neuradnih informacijah nikoli ni resneje zdravil.

Tožilka na predobravnavnem naroku obtožnice ni predstavila, že iz razporeda sodnih obravnav pa je razvidno, da tožilstvo Voglu očita kaznivo dejanje umora (zagrožena kazen od 15 do 30 let), vendar v zvezi s 3. odstavkom 29. člena kazenskega zakonika, ki omogoča milejšo kazen za bistveno zmanjšano prištevne storilce.

Tudi Vogel naj bi bil v času umora bistveno zmanjšano prišteven.