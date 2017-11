S slovesnostjo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vnovič poklonila odličnosti svojih članov. Tokrat so ločeno podelili priznanje obrtnik leta in priznanje podjetnik leta, ob tem pa se poklonili tudi najstarejšemu obrtniku. To je 86-letni Vladimir Korošec iz Zabovcev pri Ptuju, ki je mlinar od leta 1957. Tako je poskrbel, da njihova družinska tradicija živi že več kot dvesto let.

Vladimirjev oče Josip Korošec je mlin na sedanji lokaciji postavil leta 1939 (prej so ga imeli na Dravi), začel pa je obratovati šele leto dni po vojni. Država ga je še isto leto nacionalizirala, Vladimir pa leta 1955 vzel v najem, pet let pozneje pa ga je tudi odkupil. Leta 1992 je registriral podjetje Mlin Korošec, v katerem je bil 15 let direktor. Vodenje podjetja je zdaj odgovornost njegovega sina Daniela Korošca. »Nasledstvo pravzaprav nikoli ni bilo vprašanje. Mlinarstvo je naša tradicija in vesel sem, da v njej svojo prihodnost vidi najmlajša generacija Korošcev. Ta zelo dobro pozna in sledi pričakovanjem kupcev, ki so zelo zahtevni. Veliko je tudi konkurence, vendar je kupec naša prioriteta, zaradi česar uspešno poslujemo,« je pokomentiral Korošec.

Obrtno-podjetniška zbornica je za obrtnika leta 2017 izbrala Slavka Kržišnika, ustanovitelja podjetja S.Var. Kržišnik se je varjenja učil že kot 15-letnik, kmalu je postal obrtnik in kasneje samostojni podjetnik, leta 2012 pa je podjetje preoblikoval v d.o.o. Specializirani so za razvoj in izdelavo turbin ter opreme za male hidroelektrarne. Podjetje je izvozno usmerjeno, saj so prisotni tudi na srbskem, makedonskem in francoskem trgu, izvoz pa nameravajo glede na vse večja vlaganja v zelene vire energije v prihodnje še okrepiti. Slavko Kržišnik je od leta 2013 upokojen, vodenje podjetja pa je prevzel sin Marko, vendar Slavko Kržišnik svoje sodelavce še vedno spodbuja k ustvarjalnemu delu v kovinarstvu. Vsak nov izdelek mu pomeni izziv, ambicioznost, delavnost in želja po napredku pa so še danes njegovo glavno vodilo.

Za podjetnika leta pa so izbrali Mirana Andrejeka, direktorja Avtocentra Andrejek. ki deluje od leta 2004. Andrejek se je za samostojno podjetniško pot odločil po 15-letnem nabiranju izkušenj na področju avtomehanike, pozneje se je odločil za nadgradnjo znanja, opravil mojstrski izpit avtomehanika in avtoličarja ter avtokleparskega mojstra, nato pa še izpit za sodnega izvedenca, cenilca in mediatorja.