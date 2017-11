Resolucija evropskega parlamenta, sprejeta s 438 glasovi, proti jih je bilo 152, 71 vzdržanih, predstavlja vmesni korak k sprožitvi tako imenovane jedrske opcije, predvidene v 7. členu pogodbe Evropske unije, ki za državo članico ob ugotovljeni kršitvi temeljnih evropskih vrednot, vključno z vladavino prava, predvideva tudi mirovanje njenih glasovalnih pravic v evropskem svetu. Poslanci v njej ugotavljajo, da razmere na Poljskem predstavljajo tveganje za omenjeno kršitev, pristojni parlamentarni odbor pa pozivajo, da jih konkretizira z ustreznim seznamom, nakar bodo glasovali o pozivu članicam, naj sprožijo omenjeni postopek.

Poslanci v resoluciji med drugim pozivajo Poljsko, naj ne sprejme zakonov, ki ne zagotavljajo neodvisnosti sodstva, ter v zvezi s spori okoli njih v preteklosti sprejme priporočila evropske in tako imenovane beneške komisije kot svetovalnega organa Sveta Evrope za ustavna vprašanja. Kot primer, da Varšava ne spoštuje pogodb EU, pa so navedli njeno odklanjanje uresničitve odločitve sodišča EU in evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s sekanjem v Beloveškem gozdu oziroma (ne)pošiljanjem prosilcev za azil nazaj v Belorusijo.

Poljski poslanci iz vrst vladajoče stranke Zakon in pravičnost so se ostro odzvali na resolucijo, Ryszard Legutko pa je razpravo označil kot »protipoljsko orgijo« in ocenil, da sploh ne gre za vprašanje pravne države, ampak za poskus prikaza, »kdo ima v rokah kladivo«. Prek twitterja se je oglasila poljska premierka Beata Szydlo in napovedala, da bo jutri na vrhu EU predstavila svoja stališča do »škandaloznega dogajanja v evropskem parlamentu«. Okrcala je tudi poslance v evropskem parlamentu iz poljske opozicije, ker naj bi s svojo navzočnostjo na razpravi »očrnili« Poljsko. Me njimi je Janusz Lewandowski iz civilne platforme, ki ji pripada tudi predsednik evropskega sveta Donald Tusk, ki je v razpravi dejal, da si »želijo, da bi bil svet ponosen na Poljsko«.