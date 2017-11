Huawei Mate 10 ponuja prvo procesorsko platformo z umetno inteligenco in ponuja vrhunsko inteligentno mobilno izkušnjo, obogateno s funkcijami, ki temeljijo na umetni inteligenci. Strojno učenje v novem paradnem konju Huawei Mate 10 Pro resnično razume kaj potrebujete in kako doživljate svet okoli sebe.

»V začetku leta je Huawei postavil vizijo za prihodnost mobilnih naprav. V jedru je bila umetna inteligenca in s tem začetek razburljivega novega obdobja,« je povedal Richard Yu, izvršni direktor Huawei Business Consumer Group. »Z izpolnjevanjem obljube o umetni inteligenci prinaša nova Mate serija prihodnost, ki je oblikovana za obogatitev uporabniške izkušnje. To je točno to, kar ste si želeli,« je dodal Matjaž Kermelj direktor Huawei Slovenija.

Ključne lastnosti Huawei Mate10 Pro • Povsem nov in poenostavljen EMUI 8.1, ki temelji na Androidu 8.0. • TÜV certificirana Huawei QuickCharge tehnologija hitrega polnjenja ter 4.000 mAh baterija, ki jo upravlja umetna inteligenca. • Huawei FullView Display prinaša minimalen rob okoli zaslona ter podporo HDR10 standardu za intenzivno žive in svetlejše barve. • Nova Leica dvojna kamera s SUMMILUX-H objektivoma, ki se ponašata z f/1.6 zaslonko in zaznavanjem scene ter subjekta v realnem času in ustvarjanje bokeh (zamegljeno ozadje) učinka s pomočjo umetne inteligence. • Kirin 970, prvi procesor z umetno inteligenco na svetu z namensko nevronsko procesno enoto (NPU). V Sloveniji bo poleg Mate 10 Pro na voljo tudi Mate 10 Lite. Ta prinaša osupljivo kombinacijo zmogljivosti in moči, hkrati pa navdušuje z dvojno sprednjo in dvojno zadnjo kamero. HUAWEI Mate 10 Lite je ustvarjen, da sledi potrebam sodobnega uporabnika z vrhunsko selfie kamero, odlično fotografijo in hitro uporabo družbenih omrežij – vse to z navdušujočim HUAWEI FullView zaslonom. »Ker se Huawei zaveda, kaj potrebuje sodobni uporabnik, je razvil novo napravo, ki dosega pričakovanja potrošnikov,« pravi Samo Podobnik, vodja marketinga za Slovenijo. »Narejen je za ustvarjanje stikov in povezav s svetom, hkrati pa postavlja nove standarde na področju inovacij z neverjetno zmogljivostjo, stilskim oblikovanjem in napredno kamero.«

Umetna inteligenca ponuja bolj osebno mobilno izkušnjo Izboljšave na področju umetne inteligence omogočajo hitrejšo in bolj osebno mobilno izkušnjo. Nova Mate serija prinaša uporabnikom odzive v realnem času. Med drugim tudi prepoznavanje scene in objektov v realnem času s pomočjo umetne inteligence ter prevajalnik, ki ga le ta pospešuje.

Nova stopnja prefinjenosti in udobja Med naprave prihodnosti se Mate 10 Pro uvršča tudi zaradi 6 inčnega OLED zaslona in razmerjem stranic 18:9. Zaslon skorajda nima robov. Telefon poganja procesor Kirin 970, telefon ima kar 6GB delovnega spomina in 128GB notranjega. Mate 10 Pro je na voljo v mocca rjavi barvi, grafitni in modri. Mate 10 Pro ima čitalec prstnih odtisov vgrajen na zadnji strani, da s tem pridobi na velikosti zaslona. Ponaša pa se tudi z odsevnim pasom na zadnji strani naprave, ki usmeri pozornost na Leicino dvojno kamero.

Lite s kar štirimi kamerami V Slovenijo na police najprej prihaja model Lite, ki poleg zmogljivosti očara tudi s ceno pod 400 €. Mate 10 Lite je prva naprava, ki prinaša povsem novi Huawei FullView 5,9 palčni zaslon. Pokritost z zaslonom je kar 83 odstotna. Huawei je že z linijo P9 predstavil pomemben standard v mobilni fotografiji – dvojno kamero. Huawei Mate 10 Lite prinaša še več. Prvič dve prednji ali selfie kameri v velikosti 13MP in 2MP. Selfie fotografi so navdušeni nad portretnim načinom fotografiranja. Selfie Toning Flash namreč omogoča studijske nastavitve svetlobe in umetniški pridih fotografije. Zadnja, tudi dvojna, kamera je kombinacija 16 MP in 2MP, ki navdušujeta z bokeh učinkom in odlično zmogljivostjo v slabših svetlobnih pogojih.

Uporabniška izkušnja v presežkih Huawei P10 Lite poganja sistem na čipu Kirin 659, prihaja pa v različici z možnostjo dveh SIM kartic s 4 GB delovnega in kar 64 GB notranjega spomina. Uporabniška izkušnja je povezana z Android-7 in prinaša odlično izkušnjo tudi s sposobnostjo strojnega učenja. Specifikacije dopolni dolgo trajajoča 3340mAh baterija in izredno zanesljiv čitalec prstnih odtisov.