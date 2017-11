Mediji in gasilci poročajo o škodi na poslopjih na območju mest Mandra, Nea Paramos, Megara in Elefsina, kjer naj bi hudourniške poplave odnesle več vozil. Uničene so številne ceste, navedbe gasilcev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po dosedanjih podatkih so poplave zahtevale najmanj sedem življenj. Pet ljudi je umrlo v svojih domovih ali njihovi bližini v mestu Mandra, še dva pa v krajih Aspropyrgos in Elefsina, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile grške oblasti, še najmanj tri ljudi pa pogrešajo, je poročala grška televizija ERT.

Televizijski posnetki kažejo, kako je ponekod voda narasla tudi za več kot dva metra. Tudi tovorna vozila in avtobusi komaj gledajo iz blatnih hudournikov. Premier Aleksis Cipras je že izrazil užaloščenost zaradi smrtnega davka, ki so ga zahtevale katastrofalne poplave, še navaja AFP.

Nad osrednjim Sredozemskim morjem že več dni divja hudo neurje. Minuli konec tedna je pri tem življenje izgubil turist na Krfu. Obilno deževje je v torek močno prizadelo tudi majhen grški otok Simi. Vremenoslovci pred močnimi padavinami svarijo tudi v prihodnjih dneh, še poroča dpa.