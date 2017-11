Junak tekme je bil avstralski kapetan Mile Jedinak, zvezni igralec angleške Aston Ville, ki je dosegel vse tri gole. Prav vsi štirje zadetki so padli v drugem polčasu. Avstralci so povedli v 54. minuti, Jedinak, sicer Avstralec hrvaškega rodu, pa je v 72. in 85. minuti izkoristil še dve najstrožji kazni. V izdihljajih tekme je Honduras izid znižal z golom Albertha Elisa.

Avstralija se je na prvenstvo uvrstila petič in četrtič v nizu. Pred njo so si nastop v Rusiji zagotovili Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Iran, Japonska, Južna Koreja, Saudska Arabija, Mehika, Panama, Kostarika, Nemčija, Anglija, Belgija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Francija, Portugalska, Maroko, Tunizija, Senegal, Nigerija, Egipt, Švica, Hrvaška, Švedska in Danska.

Zadnji udeleženec bo znan v noči s srede na četrtek, v zadnjem kvalifikacijskem dvoboju bo Peru gostil Novo Zelandijo. Na prvi tekmi ni bilo golov.