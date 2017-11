Dvoršakovo, ki je julija diplomirala iz finančne matematike, je povabilo njene nekdanje univerze pred dnevi prijetno presenetilo in ga je kljub časovni naglici tudi sprejela. Bolj kot samega protokolarnega dogodka se veseli snidenja s svojimi nekdanji kolegi in prijatelji z najbolj uspešne univerzitetne strelske ekipe na ameriških tleh – nekdanja univerza 26-letne Ljubljančanke je doslej osvojila že 19 naslovov v NCAA in je nepremagljiva od leta 2013, druga najbolj uspešna univerza je Alaska z desetimi naslovi – ter obiska najbolj zanimivih turističnih krajev v ameriški prestolnici.

»Po mojem odhodu iz ZDA sem zadržala stike s svojimi nekdanjimi strelskimi kolegi. Predvsem intenzivni so s trenerjem Jonom Hammondom in olimpijsko prvakinjo Ginny Thrasher, ki sta me letos poleti obiskala v Sloveniji, skupaj pa smo nato opravili nekaj treningov. Veselim se ponovnega obiska ZDA, zaradi jesenskih počitnic je resda odpadel moj odhod na sedež univerze v Morgantown, tako da bo obisk bolj kratke narave in bom kmalu ponovno v domovini,« je dejala dvakratna olimpijka, ki je krstni nastop na poletnih olimpijskih igrah doživela v Londonu 2012, drugič pa je nastopila na lanskih igrah v Rio de Janeiru.

Nosilka bronaste kolajne z evropskega prvenstva z zračno puško v Odenseju 2013 in še trikratna finalistka evropskih prvenstev (Vierumäki 2012, Moskva 2015 in Györ 2016) je že v polnem pripravljalnem procesu za sezono 2018. Zanjo bo največji izziv nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu, kjer se bodo delile prve kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Februarja jo čaka nastop na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v madžarskem Györu, v naslednjih mesecih pa še preizkušnje za svetovni pokal.