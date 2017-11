Odločitev je včeraj sporočil Emmanuel Marill, direktor podjetja v Franciji in Belgiji, podobno pravilo pa so uveljavili tudi že v Amsterdamu in Londonu. Direktor je pojasnil, da bo pravilo veljalo v prvem, drugem, tretjem in četrtem okrožju Pariza. Gostitelji bodo imeli na svojem profilu na strani Airbnb števec, ki jim bo sporočal, koliko noči lahko svoje stanovanje oziroma sobo v tem letu še oddajo.

S podobnimi ukrepi tudi v Barceloni in Berlinu Ko je prva ženska županja Barcelone Ada Colau prevzela svoj prvi mandat, je nemudoma zamrznila licence za gradnjo novih hotelov in počitniških apartmajev, Airbnb-ju pa je naložila tudi plačilo kazni v višini 30.000 evrov, ko je na svoji spletni strani promoviral stanovanja, ki niso imela ustreznih licenc. Kot opozorilen primer je navedla Benetke in pojasnila, da ne želi, »da mesto postane poceni prodajalna s spominki«. Medtem so v Berlinu lani turistom prepovedali, da preko Airbnb-ja in podobnih strani najamejo celotno stanovanje - dovoljen jim je le najem posameznih sob. Z ukrepom so, podobno kot v drugih mestih, želeli zaščititi ponudbo dostopnih stanovanj za lokalno prebivalstvo in ohraniti čim nižje najemnine. Število nepremičnin, ki se na trgu ponujajo za dolgoročni najem, je namreč po prihodu Airbnb-ja in podobnih strani v Berlinu drastično upadlo. O omejitvi števila nočitev so razmišljali tudi pri nas, vendar do konkretnih sprememb še ni prišlo. Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja z odločitvijo, kako naj se sodelovalne ekonomije lotimo, »ne smemo hiteti.«