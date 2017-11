Od 450 poslancev jih je za glasovalo 409, nihče pa ni glasoval proti ali se vzdržal, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Poslanci so nova pravila potrdili v drugem branju, potem ko so prvega preskočili.

Čaka jih sicer še tretje branje, ki pa po pisanju francoske tiskovne agencije AFP velja za formalnost. Po potrditvi v dumi bo dopolnila zakona moral potrditi še zgornji dom parlamenta, podpisati pa ga bo moral tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zakon bi tako lahko začel veljati že prihodnji teden.

Vračilo ZDA, ker so RT označile za »tujega agenta«

Seznam bo najverjetneje urejalo rusko pravosodno ministrstvo, ki bdi že nad podobnim seznamom za nevladne organizacije. Številne organizacije so sicer morale zaradi zakona zapreti svoja vrata. Druge pa so se pritoževale, da ruske oblasti nočejo več sodelovati z njimi, potem ko so jih označili za »tuje agente«.

Gre sicer za odgovor na ukrepe ZDA, ki so od dopisništva ruske državne televizije RT zahtevali, da se registrira kot tuji agent. V nasprotnem primeru so ZDA zagrozile z zaprtjem transakcijskega računa in aretacijo vodje dopisništva. Za pristojne oblasti v ZDA RT in ruska tiskovna agencija Sputnik sedaj nista več običajni medij, ampak jih imajo za kanale ruske propagande. RT se je sicer že registrirala kot tuji agent.