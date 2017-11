Če hladilna tekočina ni ustrezna, lahko ob zelo nizkih temperaturah zmrzne, kar pomeni, da ne bo več hladila motorja, so opozorili na AMZS. Pri sodobnih avtomobilskih motorjih s hladilno tekočino po njihovih navedbah skoraj ni več nobenih skrbi, a povsem brez vzdrževanja tudi pri novejših avtomobilih ne gre, zato svetujejo pravočasen obisk servisa.

Druga zimska težava avtomobilov pa so akumulatorji. Ker poleti tudi že nekoliko "utrujen" akumulator nima težav pri vžigu, voznike to presenečenje pogosto pričaka prav pozimi, ko starejši akumulator ne zmore več obrniti zaganjača.

Akumulatorji v avtomobilih, ki vozijo le na kratke razdalje, so bolj obremenjeni

Kot so pojasnili na AMZS, ima akumulator pri nič stopinjah Celzija le 80 odstotkov svoje nazivne zmogljivosti, pri -20 stopinjah Celzija pa le še 50 odstotkov. Poleg tega ga pri delu pozimi obremenjuje še gretje zadnjega stekla in gretje potniške kabine, kar pomeni, da lahko hitro pride do težav.

Bolj obremenjeni so akumulatorji v tistih avtomobilih, ki vozijo le na kratke razdalje, ko se akumulator ne more dovolj napolniti, so še pojasnili na AMZS.

Med nasveti, kako ugotoviti, ali je akumulator v vozilu že "utrujen", so predlagali, naj voznik v temi in pri ugasnjenem motorju za nekaj minut prižge dolge luči, potem pa zažene motor. "Če bodo luči pri prižganem motorju svetile opazno svetleje, je vaš akumulator v slabem stanju in treba ga bo zamenjati. Če boste to naredili pravočasno, vam bo prihranjeno klicanje na pomoč," so voznike opozorili pri AMZS.