Čeprav so Vancouver Canucks po komaj 3:14 minute igre že zaostajali z 0:2, so na koncu zmagali, slavje pa je bilo še toliko slajše. Baertschi je z igralcem več v zadnji tretjini dosegel odločilni gol za zmago gostov, ki je za kralje pomenila še tretji zaporedni poraz. In to na domačem ledu. V drugi tretjini sta za Vancouver, ki je sicer pred tem izgubil dve tekmi zapored, skupno pa pet od sedmih, in izenačenje na 2:2 zadela Henrik Sedin in Bo Horvat.

Potem ko sta Pearson in Kopitar z goloma popeljala Los Angeles v vodstvo, se je zdelo, da bodo hokejisti Vancouvra doživeli novo razočaranje. A namesto tega so se vrnili v igro in premagali najboljšo ekipo pacifiške skupine.

»Na začetku smo po zaostanku kar nekako zmrznili. Na ledu je bil precejšen kaos. A kmalu smo se zbrali in naslednjih 50 minut odigrali odlično,« je po tekmi dejal Baertschi. Vratar gostov Anders Nilsson je sicer naredil hudo napako ob golu Pearsona že po 23 sekundah igre, a se je nato izkazal s 30 obrambami.

Slovenski zvezdnik Kopitar je sicer podaljšal svoj uspešen niz in točko dosegel še na deveti tekmi zapored. To je njegov najboljši niz v enajstletni karieri v ligi NHL. Hrušičan je na 18 tekmah za devet zadetkov in 13 podaj zbral 22 točk in je skupaj s še tremi hokejisti sedmi najučinkovitejši igralec lige NHL.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek, ko bodo prav tako v Los Angelesu gostili Boston Bruins.

Dvakratni zaporedni branilci naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal Pittsburgh Penguins so po podaljšku s 5:4 premagali Buffalo Sabres. Zmago sta gostiteljem priigrala kapetan Sidney Crosby, ki je bil podajalec, in Conor Sheary, ki je zadetek za zmago dosegel že po 16 sekundah podaljšane igre. Podaljšek je odločil tudi tekmo v Montrealu med domačimi Canadiens in Columbus Blue Jackets; zmage z 2:1 so se veselili hokejisti iz Ohia.