BEOGRAD decembra in januarja diši po prazničnem vzdušju – razsvetljene mestne ulice in trgi, lesene hišice, v katerih prodajajo tradicionalne novoletne izdelke. Silvestrovanje se običajno začne v barih, restavracijah in klubih in traja vse do zgodnjih jutranjih ur. Pričakovanje novega leta na mestnih ulicah in trgih je posebno doživetje, ko lahko s tisočimi Beograjčani in gosti uživate v veselem vzdušju, ob glasbenih koncertih in ognjemetu. Praznovanje se nadaljuje 1. januarja na “Ulicah odprtega srca”. Prireditev Beograjska zima traja od 1. decembra do konca januarja. www.tob.rs

NIŠ je mesto, v katerem lahko vsakdo najde nekaj zase, naj bo to obisk kulturnih spomenikov, nedotaknjena narava v okolici mesta, gastronomski izzivi ali uživaški, "meraklijski" duh juga. Izrek "Merak (užitek) nima cene" najbolje opisuje južnjaški temperament, kadar govorimo o zabavi, kar pomeni, da imajo Nišani radi dobro glasbo, družbo in vzdušje, da radi uživajo v jedeh, ki si druga za drugo sledijo na mizo. Mesto ima burno zgodovino, tukaj se prepletajo zgodbe številnih narodov o vzponih in padcih vladarjev; zgodbe o veri, ljubezni in herojih. www.visitnis.com

Turistična organizacija Srbije