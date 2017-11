Optika Clarus BTC City Ljubljana je danes največji center optike v Sloveniji in eden največjih v Evropi. Odprli so ga leta 2003, skupaj z njim pa v Slovenijo prinesli najsodobnejšo tehnologijo in najnovejše evropske trende ter v tistem času povzročili pravo revolucijo na področju okulističnih pregledov in okulistike nasploh. Do danes je poslovalnico Optike Clarus BTC City Ljubljana obiskalo že preko milijon (!) obiskovalcev, iz leta v leto pa narašča tudi število zvestih strank, ki prisegajo na kakovost storitev in obsežno ponudbo vrhunskih očal ter drugih optičnih pripomočkov.

Ker pa si v Optiki Clarus nenehno prizadevajo za napredek in dosledno sledijo razvoju tehnologije ter najnovejšim trendom, so se v preteklem mesecu lotili prenove Optike Clarus BTC City Ljubljana.

Zasnovali so povsem nov koncept izkušnje okulističnih pregledov in nakupa očal, ki v ospredje postavlja strankino dobro počutje, temu pa prilagodili tudi interier. S sedežnimi garniturami in prijetnim ambientom, ki spominja na domačo dnevno sobo, želijo strankam vzbuditi občutek domačnosti, predvsem pa jim omogočiti, da je celoten proces – od okulističnega pregleda pri specialistu, preko strokovnega svetovanja vrhunskih prodajalcev – optikov, pa do nakupa očal – čim bolj udoben.

Ambulanti za očesne preglede so opremili z najsodobnejšo tehnologijo, prenovili laboratorij za izdelavo stekel, za stranke pa pripravili še bolj obsežno ponudbo najnovejših kolekcij sončnih očal, korekcijskih okvirjev, leč in drugih optičnih pripomočkov priznanih blagovnih znamk.

V novembru so pripravili tudi posebno otvoritveno ponudbo, v kateri strankam ob nakupu korekcijskih očal s stekli Visya+ podarijo še en dodaten par stekel! Ponudba velja v vseh poslovalnicah Optike Clarus po Sloveniji!

Ob otvoritvi prenovljene Optike Clarus BTC City Ljubljana so za svoje sledilce pripravili veliko otvoritveno nagradno igro.

Foto: Arhiv Optike Clarus