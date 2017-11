Irving popeljal Boston še do 13. zaporedne zmage

Košarkarji Boston Celtics so ta trenutek najbolj vroča ekipa severnoameriške lige NBA, saj so prišli še do 13. zaporedne zmage. Na gostovanju pri Brooklyn Nets so slavili s 109:102, junak večera pa je bil »mož z masko« Kyrie Irving, ki je za goste dosegel 25 točk.