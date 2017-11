Toda tudi če prikazovanje vojne nima nobene zveze z vojaškimi operacijami in njihovimi učinki, je še vedno del vojne. Ne gre preprosto za to, da nas pač obdeluje vojna propaganda. Ne gre za to, da propaganda dopolnjuje in podpira materialno vojno (in da vlade na Zahodu izrabljajo vojne na Bližnjem vzhodu za stopnjevanje vse bolj orkestrirane propagande). Razmerje med tisto konvencionalno vojno, ki jo vidimo, in vso vojno, vsem drugim, kar vojna zdaj zaobjema, je podobno razmerju med vidno in nevidno cerkvijo v krščanski ekleziologiji. Kakor so bili verniki v tosvetnem življenju