Azilno pravo je ena najmanj znanih in najmanj popularnih vej prava pri nas. Malo je denimo znano, da – bolj kot marsikatera druga pravna veja – omogoča prilagajanje odločitev vsakokratnemu primeru. Noben azilni primer ni vzorčen. V azilno pravo je vgrajena predpostavka, da begunci ne izhajajo iz urejenih, ampak iz temeljno neurejenih situacij. Recimo vojne. Zato so okoliščine vsakega primera skrajno nepredvidljive in spremenljive. To je prepoznala že ženevska konvencija in določila, da če begunci pridejo čez mejo ilegalno, to ni ilegalno. Druge predpostavke so temu analogne,