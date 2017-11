Mestna občina Ljubljana bo prenovo Gosposvetske ceste in pozneje še Dalmatinove ulice ter dela Slovenske ceste zaupala družbama KPL in Hidrotehnik, ki sta oddali skupno ponudbo za ta posel. Kot je razvidno iz javno dostopnega dokumenta, bo občina KPL in Hidrotehniku za prenovo vseh omenjenih cest plačala nekaj več kot 6,1 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Izbor omenjenega konzorcija je bil pričakovan, ker se je za ta posel poleg njiju potegovala le še družba Kolektor. Vendar je občina Kolektor izločila iz nadaljnjega izbora že na samem začetku postopka izbora najboljšega ponudnika, ker ni izkazal zahtevanih referenc. Občina je na pogajanja o ceni tako povabila le KPL in Hidrotehnik, ki pa sta kljub manku konkurence svojo prvotno ceno v dveh krogih pogajanj znižala. In to za kar 1,1 milijona evrov brez vključenega davka na dodano vrednost.

Gradbinca se bosta najprej morala lotiti prenove vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda, javne razsvetljave in ureditve prometnih površin na že zaprtem delu Gosposvetske ceste. Gradnjo te infrastrukture bodo lahko začeli, ko bodo ta del do konca pregledali arheologi. Slednji naj bi delo zaključili do konca tega tedna. Ko bodo gradbinci končali gradnjo na zdaj zaprtem delu Gosposvetske ceste, bodo delno prometno zaporo prestavili na zdaj odprti del ceste, promet pa bo nato potekal na že prenovljenem delu.

Po zaključku gradbenih del na Gosposvetski cesti se bodo gradbeni delavci preselili v Dalmatinovo ulico in nazadnje še na severni del Slovenske ceste. vbr