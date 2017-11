Letos je bila prvič opravljena samodejna izmenjava informacij o finančnih računih med državami, podpisnicami sporazuma pod pokroviteljstvom Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na Finančni upravi RS (Furs) so konec septembra tako prejeli obsežno zbirko podatkov o računih davčnih zavezancev iz 95 držav, vendar pridobljene podatke še obdelujejo. Dacarji bodo zdaj preverjali, ali so davčni zavezanci pravilno izpolnili svoje davčne obveznosti, torej ali so sporočili vse račune v tujini, ter tudi, ali so napovedali vse dohodke, povezane s premoženjem v tujini (o