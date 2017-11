Pred kratkim se je 30 navtičnih milj od libijske obale dogajala še ena migrantska drama s tragičnim koncem. Ko se je ladja nemške nevladne organizacije Sea Watch po zaprosilu za pomoč iz rimskega centra območja reševanja približala gumijastemu čolnu, polnemu migrantov, in jih začela reševati, je k ladji priplulo plovilo libijske obalne straže. Tudi to je začelo sprejemati migrante, a so jih mornarji na krovu začeli pretepati in jim groziti. Na gumijastem čolnu je izbruhnila panika, ljudje so skakali v morje in plavali k čolnu nevladne organizacije. Libijska ladja je nato po več opozorilih, da ogrožajo življenja, po poročanju Sea Watch hitro odplula, čeprav so se ladje še oklepali ljudje in viseli čez krov. Šele posredovanje helikopterja italijanske vojske, ki je nizko preletelo plovilo libijske mornarice, naj bi preprečilo še večjo katastrofo. Pri dogodku je umrlo najmanj pet beguncev, pogrešajo tudi otroka.

Begunce vračajo v državo, ki ne velja za varno. To je z mednarodnim pravom prepovedano. Na to je že pred časom italijanske oblasti v pismu opozoril komisar za človekove pravice Sveta Evrope Niels Muižnieks , ko je navajal pet let staro sodbo evropskega sodišča za človekove pravice, kjer so sodniki ugotovili, da je Italija že kršila konvencijo, ko je migrante vračala v Libijo, čeprav je vedela, da jim tam kršijo človekove pravice. Od italijanskega notranjega ministra Marca Minnitija je zahteval dodatna pojasnila, kakšne aktivnosti italijanska obalna straža izvaja v libijskih teritorialnih vodah, ob čemer je z zadovoljstvom sprejel zagotovilo, da italijanska mornarica prestreženih migrantov ne bo vračala v Libijo. Muižnieks je Minnitija v pismu vendarle spomnil, da določila konvencije o človekovih pravicah veljajo tudi za Italijo na akvatoriju tretje države, torej v libijskih teritorialnih vodah. Zato komisarja zanima, kakšne ukrepe je Italija izvedla, da migrantov, ki bi jih prestregla italijanska plovila v libijskih teritorialnih vodah, ne bodo mučili, jih nehumano ali ponižujoče obravnavali ter kaznovali, kar jim prepoveduje evropska konvencija o človekovih pravicah.

Potem ko je evropska politika osrednji sredozemski migracijski poti poleti v vročici nemške in avstrijske volilne kampanje ter ob naraščajoči podpori italijanskim populistom namenila precej pozornosti, je šla v jesenskih mesecih nekoliko v pozabo. Tudi zato, ker je število prispelih migrantov močno upadlo. Zgolj poleti se je število prispelih migrantov v Italijo zmanjšalo za 75 odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je na Apeninski polotok prispelo 25 odstotkov manj migrantov. Tako močan upad migrantov je bil posledica italijanskih dogovorov z oblastmi v Tripolisu in lokalnimi skupnostmi v Libiji, v katerih jim je Rim v zameno za preprečevanje migracij obljubil razvojno pomoč.

Zgolj začasna rešitev

Medtem ko je bil Muižnieks še diplomatski, je včeraj visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Rad Al Husein politiko Evropske unije glede prisilnega vračanja prestreženih migrantov opisal kot nehumano. Okoli 19.900 priprtih migrantov v Libiji doživlja nepredstavljive grozote, je ocenil Al Husein potem, ko so opazovalci ZN pred kratkim obiskali štiri vladne centre za pridržanje migrantov v Tripolisu. V prenatrpanih hangarjih so videli travmatizirane otroke, ženske in moške, ki niso imeli dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin.

Kot so razkrili evropski novinarji, so Italijani, ki libijski obalni straži pomagajo s podarjenimi plovili in pri patruljiranju v njihovih teritorialnih vodah, s takšnim dogovorom podprli tudi milice, ki imajo v rokah tihotapski posel migrantov.

Kot je v svoji analizi za think tank European Council of Foreign Relations zapisal raziskovalec Stefano M. Torelli, je bila italijanska javnost doslej naklonjena varnostno naravnani politiki, ki jo je pri urejanju migracij po sredozemski migracijski poti zavzel notranji minister Marco Minniti. »Toda ta rešitev je obsojena na propad, če ne bo prišlo do celovitega načrta za upravljanje in ne zgolj za preprečevanje migracijskih tokov,« opozarja Torelli. Minnitiju je uspelo hkrati doseči dogovor z milicami, ki nadzorujejo mejo med Libijo in Nigrom, ter milicami, ki nadzorujejo tihotapski posel na libijskih sredozemskih obalah. »Slabost tega pristopa je, da so tisti, ki so bili izbrani za rešitev, hkrati tudi del problema. Zloglasnih pet milijonov evrov plačila zanje verjetno ne bo nikoli dokazanih. Toda jasno je, da so bili dogovori oblikovani po načelu quid pro quo (usluga za uslugo) bodisi v obliki plačila bodisi kot obljube nekaznovanja za njihove 'obstranske' kriminalne aktivnosti, kot sta tihotapljenje nafte in pranje denarja,« razlaga Torelli.

Hkrati so italijanske oblasti skupaj z evropskimi državami pritiskale na nevladne organizacije, da podpišejo poseben kodeks delovanja, ki bi jim korenito omejil reševalne operacije. Po več krogih pogajanj z italijanskimi oblastmi je bil kodeks slednjič precej omiljen, kljub temu pa so se nekatere nevladne organizacije vendarle umaknile z območja reševanja. »Uvedba kodeksa delovanja za nas ni imela posledic pri reševalnih operacijah. Libijska obalna straža pa je edina, ki ga ni podpisala,« pravi Neugebauer iz organizacije Sea Watch. Čeprav zaradi dogajanja na kopnem v Libiji in tudi bolj razburkanega morja prihaja manj migrantov, se pomanjkanje zadostnega števila plovil nevladnih organizacij in tudi evropske pomorske misije Sophia čuti tudi pri reševalnih operacijah, dodaja.