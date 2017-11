Kuharski portret: Tomaž Kavčič / Gostilna Pri Lojzetu, Zemono: Kuharski kralj z dvorca Zemono

»Ob spoštovanju tradicije razvijamo kreativno inovativno kulinariko z novimi tehnikami, a lokalnimi in sezonskimi produkti. Glede kreativnosti in tehnik priprave hrane smo v koraku s svetovnimi trendi, glede sestavin pa smo prepoznavni lokalno,« o gostilni Pri Lojzetu pravi Tomaž Kavčič, ki priljubljenost med tujci pripisuje tudi temu, da je z njihove terase mogoče »sočasno občudovati mogočne vrhove Dolomitov, ko blaga sapa z zahoda ob sončnem zatonu prinaša omamni duh Sredozemlja«. Ni pa vabljiva samo terasa. Tomaž Kavčič, čeprav ga boste morda prej povezali s trgovskim velikanom Lidlom, ki ga rad postavlja na svoje plakate, je začetnik slow food kuhinje v Sloveniji, z gostilno Pri Lojzetu pa se redno uvršča na sezname najboljših slovenskih restavracij. »To je rezultat več kot stoletnega dela štirih generacij,« poudarja pomen sistematičnega dela, ki so ga Kavčičevi začeli, ko so v Dornberku leta 1897 odprli gostilno Pri Lojzetu. To je mama Katja leta 1997 preselila na dvorec Zemono, Tomaž pa je pred šestimi leti postal tudi njegov lastnik. Ko Kavčič ni v domači kuhinji, potuje po svetu kot predavatelj, obžalovanje, da se ni učil pri katerem od velikih šefov, pa je že zdavnaj za njim, ker je lahko izoblikoval popolnoma svoj stil in tehnike. Med njimi je tudi kuhanje na pari, ki nastane pri tehniki solnega žara, solni žar pa je tudi njegov najljubši kuharski pripomoček. Ta je tako kot malo drugačen gin tonik in njoki tudi stalni repertoar na jedilnem listu, ne bo pa v njegovih jedeh v nasprotju z »revnimi sestavinami« nikoli mogoče najti azijskih sestavin in začimb, ker prisega na lokalno in sveže. tb