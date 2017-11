V dolenjski prestolnici bodo prihodnje leto zaznamovali 120-letnico rojstva olimpionika Leona Štuklja. Tako bodo v letu, ki ga je evropski parlament razglasil za leto kulturne dediščine, v Novem mestu pa za Štukljevo leto, z več prireditvami v vsem letu prepletli šport in kulturo.

Najboljši slovenski športnik vseh časov

Leon Štukelj, ki se je rodil 12. novembra 1898 in umrl 8. novembra 1999, je pomembno zaznamoval ne le novomeški, ampak tudi slovenski in svetovni šport. Z dvajsetimi medaljami na največjih svetovnih tekmovanjih, od tega jih je šest osvojil na olimpijskih igrah, velja za najboljšega slovenskega športnika vseh časov. A kot poudarjajo v Novem mestu, ne gre zgolj za njegove športne uspehe. »Bil je simbol vitalnosti, zdravega odnosa do življenja v vseh svojih življenjskih obdobjih. Zato je podslogan Štukljevega leta Zdrav duh v Novem mestu,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni.

Projekt Štukljevega leta ustvarja Zavod Novo mesto v sodelovanju z občino in Dolenjskim muzejem, ki so oziroma še bodo k sodelovanju povabili številne športne klube, društva in druge organizacije. Kot pravi vodja projekta Franci Judež, je eden glavnih ciljev Štukljevega leta aktivirati Novomeščane za zdrav način življenja in aktivno preživljanje prostega časa.