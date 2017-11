Pred petimi meseci je trojica ljubiteljev nogometa, reprezentanta Boštjan Cesar in Bojan Jokić ter solastnik in direktor podjetja Trigemini Saša Abrić, skupaj z ljubljanskim županom položila temeljni kamen za nogometno dvorano ob Pesarski cesti, že prihodnji mesec ga bodo lahko tudi uradno odprli. Športni center Baza, kot so ga poimenovali, stoji in bo kmalu končan. »Kot na vsakem gradbišču se občasno pojavi kakšna težava, ampak vseeno smo v okviru predvidenih rokov, 95 odstotkov del je končanih,« je povedal Abrić, ki je zelo zadovoljen, da bodo naložbo končali še letos, tako kot so si zadali.

Dobro tudi že vedo, kako bodo novo športno pridobitev, v kateri bodo poleg malega nogometa lahko igrali tudi košarko in odbojko, napolnili. Okoli 80 odstotkov zmogljivosti je že zapolnjenih, je povedal direktor podjetja, ki je vložilo približno milijon evrov. Javno-zasebno partnerstvo, za katerega se je mestna občina Ljubljana odločila kljub slabim izkušnjam, se bo tako očitno uspešno končalo. Občina je prispevala parceli v velikosti 4000 kvadratnih metrov in plačala strošek prestavitve fekalnega kanalizacijskega voda, pravila takšnega sodelovanja pa določajo, da bo zasebni partner dobil objekt s fitnesom, gostinskim lokalom in multimedijsko sobo v upravljanje za vsaj 30 let.

Vrnitev po enajstih letih Medtem ko nogometaši končujejo svoj projekt, so zraven njih nedavno začeli graditi ljubitelji skvoša, ki svoj prostor načrtujejo več kot desetletje. »Nismo obupali, trmasto smo vztrajali in po enajstih letih smo končno lahko začeli delo,« je povedal Goran Miličevič, eden izmed petih investitorjev v center Squashland Ljubljana. Poimenovali ga bodo po enem od devetih slovenskih skvoš klubov, ki deluje že od leta 1991. Do leta 2006 je imel prostore v BTC, od takrat se člani ukvarjajo s tem, kako ga obuditi. Več kot 30 jih še vedno vztraja, čeprav klub že 11 let nima svojih prostorov. Še najbolj se počutijo doma v bližnjem centru BIT, kjer imajo tudi šolo skvoša, trenutno je vpisanih deset otrok. Eno igrišče pa je seveda veliko premalo, tako za klub kot za šport, v katerem je Miličevič s kolegi videl potencial že leta 1991. »Po vsem svetu, kjer imajo možnosti za to, se panoga razvija, pri nas pa ni osnovnih pogojev. Vendar vseeno verjamemo v to, radi imamo ta šport in ga hočemo razvijati.« Investitorji so odločeni postaviti prvi pravi skvoš klub v Sloveniji, ki pa bo tudi prvi leseni skvoš center na svetu. V energetsko varčnem objektu bo od šest do osem igrišč za skvoš, med garderobami bo savna, uredili bodo še fitnes za člane in klubski prostor. In kdaj bodo lahko zaigrali v novi pridobitvi? Kot je povedal Miličevič, računajo na odprtje junija prihodnje leto. »Vse, kar smo prej delali 15 let, bomo delali znova. Veliko se bomo ukvarjali z vzgojo otrok in tekmovalnim delom, pomembna bo tudi rekreacija. Skvoš je šport, primeren za vse, ki imajo radi dinamično igro,« je sklenil soinvestitor.