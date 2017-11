A kaže že tako, da ga spet čedalje več ljudi, in kar je posebno razveseljivo, tudi mladi, ki poskušajo živeti kar najbolj zdravo, si privoščijo dobro in zdravo hrano ter se ukvarjajo s športi in plesom, da se odlično počutijo v svojem telesu.

Strast do jadranja na deski Ivo Kores, novinar in televizijski voditelj »Včasih sem imel več ventilov, ki so mi omogočali odklop in s tem zdrav pogled na vse, kar me obdaja. Trenutno pa je ob delovnih obveznostih in treh otrocih pomanjkanje časa moja stalnica. No, pošteno, včasih tudi izgovor, ko nimaš več energije za neko strašno hudo rekreacijo. Sem pa vesel, ker me moji najstniki povabijo, naj se jim pridružim na tenisu. Da se še malce pohvalim – predlanskim sem znova odkril strast do jadranja na deski, zamenjal sem četrt stoletja staro opremo, letos pa dodal nekaj obiskov na vlečnici za wakeboarding v dupleški gramoznici. To je nekaj za dušo! In če se zbudim dobre volje, naredim nekaj sklec in dvigov telesa na drogu.

Če si srečen, si zdrav Ani Frece, glasbenica »Zdravje je zame najpomembnejše. Dan začnem z jogo in vajami, ki jih priporoča kitajska medicina, nato naredim še nekaj počepov in trebušnih vaj. Zelo rada hodim in tečem v naravi, hodim v hribe, a za celodnevne izlete v gore so mi dane bolj redke priložnosti, saj imamo z glasbeno skupino MJAV skoraj vsak dan vaje. Menim, da so za zdravje zelo pomembni zdrava prehrana, spanje, telesna aktivnost; najbolj pa zagovarjam, da sta sreča in mir v duši. To je tisto, kar najbolj vpliva na zdravje, sem prepričana. Če je človek srečen vsak dan in zna v miru sprejeti tudi težave, ostane zdrav. Zato si prizadevam, da sem pozitiven in miren človek. In – da ne pozabim: rada se smejem in družim z ljudmi.«

Šport krepi duha Davor Radolfi, glasbenik »Zame je šport izjemno pomemben, saj če si športno aktiven, imaš tudi duh zdrav. V svojem poklicu moram biti dobro telesno pripravljen, vrstijo se snemanja, nastopi, potovanja na gostovanja… Kot otrok sem imel srečo in privilegij, da sem odraščal v času, ko smo otroci imeli dovolj časa za igro, pa če je bilo to na ulici ali na igrišču, kjer smo skozi igro preizkušali svoje telesne spretnosti. V mladosti sem se ukvarjal z več športi in si vselej prizadeval, da sem bil med najboljšimi. To mi je krepilo duha. Ko to preneseš v glasbeno kariero, prav tako želiš biti med najboljšimi ali celo najboljši in lahko ti uspe, saj glasba zahteva še čustva pozitivne energije osebnega temperamenta.

Pozitivne misli polepšajo dan Nataša Ristić, World Top Model Slovenia 2017 (foto: Agencija Ekskluzivno) »Pozorna sem, da se prehranjujem zdravo, ukvarjam se s športom in prebiram koristne smernice za zdravo življenje. Sploh zdaj, ko se bliža svetovni izbor tekmovanja World Top Model v Budimpešti, ki bo decembra. Smo se pa finalistke slovenskega izbora udeležile tečaja kubanske salse in hiphopa v Plesnem mestu, kar nam je dobro okrepilo telesa, zato bom posebno vadbo za moč in oblikovanje pri njih nadaljevala. Rada berem knjige in spletne strani s pozitivnimi mislimi, ki mi polepšajo dan. Pogosto si za zajtrk pripravim svojo mešanico: zvečer namočim v vodi chia semena, goji jagode, brusnice, rozine, par dateljnov. Temu zjutraj dodam žlico prosene kaše in naribano jabolko. Zajtrk je okusen, zdrav in mi da veliko energije. Hodim in tečem v naravi, kar me sprošča, in pogosto delam vaje za trebušne mišice in zadnjico. Trikrat na teden uživam mokso, ki odstrani vlago iz telesa in izboljšuje imunski sistem.