Že od nekdaj so zelišča in začimbe igrali pomembno vlogo ne le v skrbnem gospodinjstvu, temveč so jih uporabljali v zdravilstvu, aromaterapiji in prehrani, da so obogatili okus jedem. Že Rimljani so sivko uporabljali tako v jedeh kot pijačah, pridne in vestne gospodinje pa so z naravnimi materiali in ročno izdelanimi predmeti poskrbele za dekoracijo in prijeten vonj v prostoru.

Dišeče blazinicekraljice Elizabete I.

Zelišča so nekoč dodajali v slamo, ki so jo predvsem v bogatejših hišah polnili v slamarice in jih uporabljali za prijetno spanje. Zeli imajo moč, da pomirijo in uspavajo, zaradi antibakterijskega in repelentnega delovanja pa poskrbijo tudi za čistočo. Ko so slamarice zamenjale žimnice, so njihov namen in uporabnost ohranili v blazinicah. Včasih so bile vrečke, polnjene z zelišči, edini način ohranjanja perila svežega v omarah in skrinjah. Blazinice z dišavnimi zelišči so ovijali okoli obešalnika ali potisnili v žep obleke in tako ohranili prijeten vonj oblačil. Gospe in gospodične iz premožnih družin so lično vezene dišeče blazinice hranile tudi v posebnih šatuljah za pisma in nakit.

Ker so slabim vonjavam in zatohlemu zraku nekoč pripisovali leglo neštetih bolezni, je petična gospoda vedno nosila s sabo dišeče vrečke. Te so bile najpogosteje polnjene s cvetnimi lističi dragih vrtnic, rožmarina, hmelja, sivke in dišeče perle. Kot zanimivost omenimo dišečo mešanico, ki jo je uporabljalo gospodinjstvo kraljice Elizabete I. V vrečko so stresli sivkine cvetove, posušene liste citronke in mirte, posušene cvetove ostružnika, vijolic, temnih cvetov sleza in zdrobljene korenine vrtnic. Dodali so še ostružke palisandra, korenino perunike in smolo benzojevca.

V današnji družbi dišavne vrečke in blazinice uporabljamo predvsem v boju proti mrčesu ter kot pomoč pri boljšem počutju in spanju. Priporočljivo je, da majhne blazinice z različnimi zelišči ob zglavju odganjajo nespečnost in lajšajo dihanje ob težavah z dihali in prehladom. Če bi radi spali kot dojenček, nam pri tem pomagajo melisa, kamilica, rožmarin in dobra misel, za lajšanje težav z dihali pa poprova in kodrasta meta, materina dušica, sivka, timijan ter citronka. Zeliščne blazinice učinkujejo le leto dni, njihov vonj pa lahko večkrat osvežimo, tako da jih enostavno pregnetemo med dlanmi.

Za izdelavo dišečih blazinic ne potrebujemo veliko pripomočkov, niti časa nam ne bo vzelo veliko. Za material vrečke oziroma blazinice uporabimo muslin, primerna je tudi katera koli druga gosteje tkana naravna tkanina, kajti pomembno je, da zelišča ne uhajajo iz njih. Uporabimo le kakovostna in pravilno sušena zelišča.